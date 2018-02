Bando invade Fórum e rouba 291 armas Uma quadrilha com cinco homens roubou na madrugada de ontem 291 armas do Fórum Regional de Colombo, na Grande Curitiba. Os bandidos dominaram o vigia e permaneceram no local por duas horas. De acordo com o investigador Emerson Prótica, o vigia foi amarrado e não teve chance de reagir. Os armamentos levados são acautelados - retidos por determinação judicial - e estavam fora de uso. Ontem à tarde, a polícia realizou buscas na região, mas o armamento não foi encontrado e ninguém foi preso.