Bando invade farmácia, rouba o caixa e leva eletrônicos e chaves de dois carros

Segundo as vítimas, antes de entrar na drogaria, o bando estacionou uma Kombi velha, branca e com vidros escuros, em uma rua lateral.

Foram rendidos três funcionários e três clientes - dois homens e uma mulher. Os funcionários foram proibidos pela empresa de dizer o que ocorreu durante o assalto.

Um dos clientes disse que os bandidos, com as mãos sob as blusas, afirmavam estar armados.

O dinheiro do caixa e um computador da drogaria foram roubados. A Drogasil não informou a quantia levada. O bando também roubou um radiocomunicador e chaves de dois carros de clientes estacionados na frente. Ninguém foi preso.