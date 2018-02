Bando invade fábrica de tratores e explode 3 caixas eletrônicos em Suzano

SÃO PAULO - Com o objetivo de estourar caixas eletrônicos, uma quadrilha formada por cerca de 15 homens, boa parte armada de fuzis, invadiu, por volta das 2 horas desta madrugada de quarta-feira, 28, a Komatsu do Brasil, fábrica especializada em máquinas para construção civil, como tratores e escavadeiras, localizada na altura do nº 2.000 da Rodovia Índio Tibiriçá, no bairro do Raffo, em Suzano, região leste da Grande São Paulo.

Parte do bando, após render quatro vigilantes da portaria, entrou na empresa em dois veículos de passeio. Um terceiro carro teria ficado no lado externo com pelo menos mais cinco criminosos, que deram cobertura aos comparsas dentro da fábrica. Munido também de explosivos, o grupo destruiu três caixas eletrônicos de um posto de atendimento bancário do Bradesco e fugiu em seguida com uma quantia em dinheiro ainda não apurada.

A ação durou cerca de 10 minutos. Policiais militares da 1ª Companhia do 32º Batalhão foram acionados pelas vítimas, mas até as 5 horas nenhum suspeito havia sido detido pela PM. O caso será registrado no Distrito Policial Central de Suzano. Nenhuma das vítimas ficou ferida.