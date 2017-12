Bando invade delegacia e liberta três presos

Aproveitando as falhas de segurança da Cadeia Pública de Jacareí - as câmeras de vigilância e as cercas elétricas estão quebradas -, 15 homens armados com fuzis entraram pela porta da frente da 1.ª DP e resgataram da cela um preso ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e dois colegas de cárcere. A ação, às 4h de ontem, levou 5 minutos. "Viemos buscar o 15.º homem do PCC", gritava o grupo.

Para fazer o resgate, o bando usou como isca uma mulher morena que simulou estar sendo assaltada na rua. Foi ela quem atraiu a escrivã até a porta para que fosse dominada. O grupo passou pelo plantão arrastando a funcionária e foi até a carceragem. Ali, pegaram o carcereiro e obrigaram-no a destrancar a cela de José Nivaldo da Silva, de 37 anos, o Ratinho do PCC. Além dele, foram libertados Fernando Soares, de 22 anos, e Marco Antônio da Costa, de 32. Nenhum dos três foi recapturado.

O delegado plantonista e um investigador haviam saído para um lanche. Segundo João Valle da Silva Leme, seccional de Jacareí, Ratinho é considerado um preso de alta periculosidade. Na ficha do preso existem passagens por ameaça, roubo e porte ilegal de arma. Nas cinco celas, com capacidade para 30 presos, havia 74 ontem.

Blitz. Ratinho, procurado por roubo em São José dos Campos, estava detido em Jacareí desde o dia 30, quando foi detido pela Polícia Rodoviária Estadual em Jambeiro, no interior, em uma blitz. Os outros detentos que fugiram não teriam ligação com o PCC. Um deles, Soares, foi flagrado em março com 15 pinos contendo cocaína. Já Marco Antonio foi preso por falsidade ideológica. Na cela em que estavam, havia mais 17 presos.

Antes de deixar a delegacia, o bando bateu no abdome da escrivã e do carcereiro com fuzis. Por prevenção, 13 presos foram transferidos.

A polícia já sabe que o grupo, antes do resgate, bebeu em uma loja de conveniência quase em frente à 1ª DP. Só depois entraram no local. Eles estavam com uma Kombi e outros dois carros. No fim da tarde foram apreendidos um Celta com dois celulares que teriam sido usados na ação.