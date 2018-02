Bando invade CET e arromba caixa eletrônico

Segundo a Polícia Civil, os assaltantes ficaram dentro do prédio da companhia, na Marginal do Pinheiros, por volta de 1h30. Reno Ale, presidente do sindicato dos funcionários da CET, contou que dez trabalhadores que estavam no local foram obrigados a deitar no chão. "Esse mesmo prédio já havia sido invadido há dois anos e sofreu um ataque nos caixas eletrônicos."

O prédio não tem circuito interno de câmeras. A CET disse que vai apurar o crime e também adotará providências para diminuir os riscos de assaltos no local. / FABIANO NUNES