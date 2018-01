Bando invade Carrefour e faz quatro reféns em Santo André

Um bando formado por cerca de seis criminosos invadiu o hipermercado Carrefour da Avenida dos Estados, em Santo André, no ABC paulista, na noite deste domingo, 9. Para render os funcionários que estavam no local, dois integrantes da quadrilha usaram uniformes da rede de lojas.

A invasão aconteceu por volta das 23h30. Quatro funcionários, entre eles um vigia desarmado, foram colocados na sala onde funciona a central de monitoramento por câmeras e tiveram as mãos amarradas com lacres plásticos. Em seguida, os criminosos fugiram com os itens roubados.

O grupo roubou aparelhos do circuito interno de segurança e o celular de um dos funcionários. O suspeito Leandro Vicente de Souza, 27 anos, foi capturado pouco depois nas imediações. Segundo a polícia, ele era procurado por roubo. Com Souza, teriam sido encontrados lacres semelhantes aos usados para amarrar os funcionários do hipermercado, um radiocomunicador e uma garrucha com munições calibre 380.

No estacionamento do Carrefour foi localizado um Corsa prata roubado em fevereiro deste ano na zona sul de São Paulo, com uma touca ninja dentro. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Santo André.