Bando invade agência, faz 6 reféns e arromba cofre no ABC

Um grupo formado por pelo menos 15 bandidos armados de revólveres e submetralhadora, por volta das 22 horas de terça-feira, arrombou o cofre da agência do Unibanco localizada na Rua Santa Filomena, ao lado da Igreja Matriz, região central de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Bandidos arrombam caixas eletrônicos na zona norte Seis pessoas que trabalham na reforma da agência foram rendidas e mantidas reféns, durante quase duas horas, até que o grupo conseguisse, com o uso de um maçarico, abrir o cofre. Eles levaram uma quantia em dinheiro, ainda não informada pela polícia. O grupo chegou a bloquear o acesso à rua, de mão única, com dois carros. A ocorrência foi registrada no 01º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Segundo as primeiras informações, o circuito interno de TV estaria desligado para manutenção no sistema elétrico da agência.