Bando invade agência e faz ao menos 15 reféns no Mandaqui, na zona norte Seis homens armados tentaram assaltar a agência do Banco Itaú na Rua Alfredo Zumkeller, na altura do número 487, no Parque Mandaqui, zona norte de São Paulo, por volta das 16 horas de ontem. Entre 15 e 20 pessoas ? clientes e funcionários do estabelecimento ? foram feitas reféns por cerca de meia hora. Após negociação com a polícia, elas foram liberadas sem sofrer nenhum ferimento. A polícia informou que apreendeu com os criminosos uma pistola, uma metralhadora e uma arma de brinquedo. "Alguém chamou a polícia muito rápido e houve tempo para impedir a fuga", disse o delegado Mauro Fachini, da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic).