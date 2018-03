Bando invade aeroporto e rouba malotes de empresa de valores em avião

SOROCABA - Uma quadrilha armada invadiu o aeroporto e assaltou um avião que acabava de aterrissar com malotes de dinheiro da empresa de transporte de valores Protege, no fim da tarde desta quinta-feira, 6, em Ourinhos, interior de São Paulo.

De acordo com policiais militares, os bandidos levaram cerca de dez malotes com R$ 19 milhões, valor não confirmado pela Protege. Os vigilantes de um carro-forte da empresa que aguardava a chegada da aeronave para recolher os malotes trocaram tiros com os bandidos. Segundo a PM, ninguém ficou ferido.

Ainda segundo os policiais, os criminosos sabiam da chegada do avião, uma aeronave preparada para transporte de valores, e esperaram que o aparelho descesse escondidos próximos ao aeroporto, na periferia da cidade. Quando o avião se aproximou do carro-forte para iniciar a transferência dos malotes, eles chegaram em duas caminhonetes, rompendo o alambrado que cerca a pista de pouso.

Armados com fuzis, os criminosos atiraram contra os vigilantes, renderam o piloto e um segurança e pegaram os malotes. Os veículos foram abandonados próximos do local. Até a noite, nenhum suspeito tinha sido preso. A Protege informou que está à disposição das autoridades para colaborar com a investigação do roubo.