Bando fingia instalar TV a cabo para roubar casa O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prendeu quatro acusados de pertencer a uma quadrilha especializada em roubar residências. Eles se passavam por funcionários de uma operadora de televisão a cabo. As detenções aconteceram anteontem, em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. Dois dos acusados vestiam uniformes e tinham um carro com adesivos da empresa. Dentro do veículo havia uma pistola calibre 40.