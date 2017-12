Bando finge ação policial em roubo no Morumbi Cinco homens armados e vestidos com roupas pretas fingiram ser policiais para assaltar uma residência na Rua Mário Gonçalves de Oliveira, no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, eles abordaram uma aposentada de 72 anos, que colocava seu veículo na garagem, e a trancaram com o segurança da casa na despensa. Joias e dinheiro foram roubados. Ninguém foi preso.