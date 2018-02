Bando fecha túnel no Rio para fazer arrastão Bandidos em duas motos fizeram um arrastão, por volta das 20 horas de anteontem, na saída do Túnel Rebouças, que liga as zonas norte e sul do Rio. Quatro homens pararam o trânsito no sentido centro e abordaram motoristas de vários veículos. Um motociclista contou que lhe roubaram relógio, cordão e mochila, além da moto. Ele disse que uma cabine da Polícia Militar, a pouco mais de cem metros do ponto do assalto, estava vazia. Quatro pessoas registraram queixa na delegacia da Cidade Nova.