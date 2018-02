Bando fecha acesso da Marginal e faz arrastão Uma quadrilha foi presa anteontem depois de fazer um arrastão na Marginal do Pinheiros, no Morumbi, zona sul de São Paulo. O bando bloqueou com um carro o acesso ao Morumbi e começou a assaltar motoristas dos veículos que eram obrigados a parar por causa do acesso fechado. Eles roubaram bolsas, carteiras, tênis, joias e celulares. Três adolescentes e Daniel Balbino de Faria Rocha, de 18 anos, faziam parte do grupo. Os bandidos foram levados ao 89.º Distrito Policial (Portal do Morumbi).