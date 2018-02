Bando faz reféns e rouba prédio comercial Um assalto praticado por pelo menos oito homens armados em um edifício comercial da Rua do Passeio, 70, levou policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) a isolar um quarteirão do centro do Rio na manhã de ontem. Assaltantes fizeram dois vigias e a funcionária de um escritório reféns, roubaram o conteúdo de três cofres de uma agência de turismo, que também funciona como casa de câmbio, e conseguiram fugir. Há suspeita de que o crime tenha sido premeditado por alguém que conhecia o prédio.