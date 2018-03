Bando faz clientes de escudo em arrastão

Clientes do Sushi Guekko, na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo, foram as novas vítimas da onda de arrastões que atinge restaurantes das zonas sul e oeste da capital. O assalto aconteceu no fim da noite de quinta-feira e a polícia suspeita que a quadrilha seja a mesma que, no começo de fevereiro, invadiu o Clos de Tapas, a 800 metros dali. Até a noite de ontem, ninguém havia sido preso.

O assalto aconteceu justamente no dia em que a Polícia Militar implementou a segunda fase de uma operação para diminuir o número de arrastões em restaurantes da região - com apoio, inclusive, de policiais de outros batalhões além do 23.º, responsável pela área. A primeira etapa da ação foi implementada em 16 de fevereiro.

Segundo testemunhas, o assalto aconteceu por volta das 23h30, quando o proprietário já se preparava para fechar a casa e acabou surpreendido pelo bando. Três ladrões participaram da ação. Um deles permaneceu em um Logus azul, próximo da entrada. Os outros dois renderam o manobrista e entraram no restaurante, anunciando o assalto.

Havia apenas cinco clientes. Os bandidos tomaram os celulares de dois deles. Levaram também uma garrafa de uísque e R$ 90 do caixa. Durante a ação, os ladrões perguntavam, aos gritos, onde estava o cofre, que não existia. Além dos clientes, também foram feitos reféns 13 funcionários da casa. Alguns deles foram obrigados a deitar no chão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um dos clientes, um microempresário de 37 anos, conseguiu chamar os seguranças da rua. Três cercaram o local. "Quando me viram, eles colocaram os clientes de pé, na frente deles. Eu não podia atirar, pois corria o risco de atingir alguém", contou o segurança, que não quis se identificar. Os criminosos subiram no telhado, pelos fundos. "Um deles me viu acompanhando sua fuga e atirou. Eu me encostei na parede para não ser atingido."

A PM também perseguiu os bandidos, usando para isso até o helicóptero Águia. Por acaso, os policiais encontraram em um galpão em outro estabelecimento, distante 50 metros, na Avenida Santo Amaro, 300 máquinas de caça-níquel. O rapaz que tomava conta dos aparelhos será ouvido em um inquérito à parte.

Na fuga, os bandidos abandonaram um celular e o uísque. Ninguém ficou ferido. O restaurante é frequentado por executivos que, muitas vezes, levam seus próprios seguranças durante o jantar.

O assessor do Sushi Gekko, Ricardo Mansho, disse que os funcionários serão orientados, a partir de agora, sobre como se portar durante um assalto. A segurança também será reforçada. Não há circuito interno de vigilância no local e a polícia procura agora imagens de câmeras em estabelecimentos vizinhos.

Investigação. O delegado titular do 15.º DP (Itaim-Bibi), Paul Verduraz, vê relação entre os assaltos ao Sushi Gekko e ao Clos de Tapas. "Os dois restaurantes ficam na mesma rota de fuga. Eles pegam a (Avenida) Santo Amaro e caem na (Avenida) Bandeirantes. Outro grande indício está no fato de que, em ambos os casos, os bandidos consumiram bebida alcoólica dentro do estabelecimento", disse.

Para o delegado, o assalto não evidencia falha na operação da PM. "Eles conseguiram chegar em cima e inclusive pegaram o documento de um dos bandidos, o que pode nos levar a esclarecer o caso", disse.

O arrastão foi registrado durante a madrugada no 14.º DP (Pinheiros), e transferido ao longo do dia para o 15.º DP, responsável pela área. Segundo Verduraz, as equipes dos dois distritos têm trocado informações sobre assaltos na região.

Operação. Segundo o 23.º Batalhão da PM, à frente da operação, o patrulhamento continuará reforçado em Pinheiros, Vila Madalena, Jardins e Itaim-Bibi. Na quinta, foi anunciada a presença de 50 policiais, 15 viaturas e 14 motocicletas de outros bairros diariamente na região. /COLABOROU PEDRO DA ROCHA