Bando faz arrastão em restaurante no Guarujá

Os arrastões em restaurantes que amedrontaram clientes na capital de São Paulo chegaram ao litoral. Quatro homens armados entraram em um restaurante do Guarujá às 23h40 de anteontem e roubaram dinheiro e pertences de 15 pessoas. Uma mulher que não queria entregar a bolsa acabou sendo agredida a coronhadas e ficou caída no chão até a saída dos bandidos.

Preocupados com os assaltos, diretores da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Guarujá se reuniram na manhã de ontem para discutir medidas de segurança no comércio da cidade e em Vicente de Carvalho. Será agendada uma reunião com o Comando da Polícia Militar para pedir reforço no policiamento da região.

O assalto de terça-feira foi gravada pelo sistema de segurança do restaurante. Eles renderam o caixa, pegaram o dinheiro e depois passaram pelas mesas. Os clientes foram obrigados a entregar relógios, celulares, dinheiro e outros objetos. O assalto durou menos de cinco minutos.

A cliente que não quis entregar a bolsa levou uma coronhada e precisou receber curativos e ser medicada no Hospital Santo Amaro.

"Quando essa moça tentou se levantar do chão, eu falei pra ela: 'Não diga nada'. Porque ela estava descontrolada. Depois, apareceram mais dois rapazes e quebraram a câmera do estabelecimento. Foram embora levando todos os nossos documentos e pertences", contou um cliente. "Passar por uma situação dessas é terrível. A gente percebe o quanto somos impotentes diante dessa violência que está acontecendo. Não temos mais direito a nada", disse outro cliente.

Segundo testemunhas, os bandidos fugiram em um carro vermelho. Logo depois do assalto, o dono de um veículo igual, da mesma cor, procurou a polícia e falou que o filho e o carro estavam desaparecidos. Com as informações sobre as características do veículo, a polícia cercou a cidade e acabou encontrando o carro em alta velocidade no Bairro Morrinhos, informou o policial militar Haroldo Leite Júnior.

A Polícia Militar intensificou as rondas. Imagens das câmeras de monitoramento já permitiram identificar dois bandidos que participaram do assalto. Um deles é o adolescente de 17 anos que utilizou o carro do pai sem autorização. Segundo o delegado Cláudio Rossi, mais um já foi identificado. "Trata-se de um maior, que precisa agora ser reconhecido pelas testemunhas. Os outros dois envolvidos, aparentemente, são maiores."

De acordo com o delegado, o próprio pai do adolescente informou que o veículo estava com o filho que tem envolvimento com o crime. Três horas depois, o adolescente voltou para casa, deixou o carro e fugiu.

Cuidado. O delegado alertou que, em casos como esse, ninguém deve reagir. "Os delinquentes geralmente estão dopados e nervosos e é muito fácil que tenham uma atitude extrema", alertou. / KÁTIA LOCATELLI, ESPECIAL PARA O ESTADO