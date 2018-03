Bando faz arrastão em restaurante em Botafogo Ladrões fizeram um arrastão às 21h30 de anteontem em um restaurante em Botafogo, na zona sul do Rio. Quatro homens desceram de um Corolla e roubaram os clientes do Famiglia Pelluzzo's, que estava lotado. Um quinto bandido ficou no carro esperando os comparsas para a fuga. A ação foi rápida. Um dos clientes levou uma coronhada. Além do dinheiro no caixa, o bando levou celulares, relógios e dinheiro dos clientes. Em oito dias, esse foi o segundo arrastão em restaurantes do bairro.