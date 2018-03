Bando faz arrastão em prédio da zona leste Um condomínio na Vila Prudente, zona leste de São Paulo, foi alvo de um arrastão na madrugada de sábado, durante o feriado prolongado. A quadrilha, com oito homens e uma mulher, dominou o porteiro do prédio por volta da 1h e entrou com dois carros no estacionamento. Um supervisor de 38 anos também foi dominado e levado como refém durante a fuga. Ele só foi liberado em São Caetano do Sul.