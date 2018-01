Bando faz arrastão em pousada do Guarujá Um grupo de 30 turistas procedentes de Uberaba (MG) foi assaltado na noite de sábado, em uma pousada na Praia do Tombo, no Guarujá. A quadrilha, com cinco integrantes, entrou nos quartos e ordenou que os hóspedes entregassem celulares, joias, máquinas fotográficas e dinheiro. Não é a primeira vez que o estabelecimento é assaltado, apesar de ficar a uma quadra do 21.º Batalhão da PM.