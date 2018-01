Bando faz arrastão em mercado e agride funcionários, na zona oeste Com fuzis e coletes à prova de balas com a inscrição da polícia, três dezenas de ladrões fizeram ontem um arrastão na loja Raposo Tavares do Extra, no bairro Jardim Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Em apenas 15 minutos, arrombaram meia dúzia de caixas eletrônicos, esvaziaram prateleiras do setor de eletrônicos e recolheram o dinheiro do cofre da tesouraria. Doze funcionários foram amarrados e, alguns, agredidos com tapas.