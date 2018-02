Bando faz arrastão em hotel em Pinheiros e leva R$ 6,8 mil

O assalto aconteceu por volta das 3h, na Rua Diogo Moreira, em Pinheiros. Segundo as testemunhas, os ladrões agiram apenas na área do lobby -na recepção, em uma cafeteria e no estacionamento do hotel.

Os hóspedes não foram perturbados pelo bando, que procurava pelo cofre. Os criminosos levaram R$ 6.885, quatro rádios portáteis, cem folhas de cheque, um capacete, uma furadeira, sete computadores, quatro notebooks, dois aparelhos de DVD e 133 chaves de apartamentos.

As testemunhas não souberam informar à polícia quantos ladrões participaram do arrastão - mas seriam pelo menos cinco. Os funcionários do hotel disseram que os bandidos fugiram em uma caminhonete Chevrolet S10, mas não conseguiram dar mais características do veículo.

O caso foi registrado no plantão do 14.º Distrito Policial (Pinheiros), mas será investigado com o assessoramento da Divisão de Crimes contra o Patrimônio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Até a noite de ontem, ainda não havia pistas que levassem até os suspeitos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ataques. Na última semana, clientes do restaurante Carlota e da Pizzaria Bráz, ambos localizados na Rua Sergipe, em Higienópolis, na região central, também foram vítimas de arrastões.

Nas duas ocasiões, os ladrões renderam manobristas, anunciaram o assalto e roubaram os clientes. A polícia tem pistas que apontam para um grupo formado por dois maiores e quatro menores de idade. Câmeras registraram o último assalto.

Um dos suspeitos pode ter participado de um outro assalto ocorrido em fevereiro, em Pinheiros. Desde o início do ano, foram pelo menos 12 arrastões a bares e restaurantes na capital.