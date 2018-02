Bando faz arrastão em hotel de Juqueí

Cinco homens encapuzados invadiram um hotel na Praia de Juqueí, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, e fizeram um arrastão em vários apartamentos, na noite de anteontem. Segundo turistas, que preferiram não se identificar, pelo menos dois deles estavam armados.

Após recolherem aparelhos eletrônicos de três suítes e relógios, celulares, tablets, notebooks, joias e câmeras fotográficas dos hóspedes, os criminosos fugiram em um Pajero prata, de propriedade de um dos clientes. Nem a recepcionista escapou - bandidos levaram sua aliança.

"Ao perceberem o assalto, alguns hóspedes não abriram seus apartamentos para não serem roubados", disse a gerente Zelma Vieira, garantindo que um seguro deverá ressarcir o hotel, os hóspedes e dois funcionários roubados.

Vítimas relataram à polícia que os bandidos tinham "sotaque santista". Cenas do crime foram registradas pelo circuito interno de segurança do hotel. As imagens deverão ser requisitadas pela Polícia Civil, que registrou a ocorrência no fim da tarde de ontem.

O hotel fica às margens da Rodovia Rio-Santos, em uma rua escura, o que facilitou a fuga dos bandidos. Ainda segundo os hóspedes, eles teriam fugido em direção à região da Baixada Santista, após trancá-los em seus quartos. O Pajero foi localizado no fim da tarde de ontem na Estrada do Piavú, em Camburi, no mesmo local onde foi localizado um Honda CRV roubado de turistas que descansavam em um condomínio de luxo na Praia de Camburi no feriado prolongado de Corpus Christi (leia ao lado).

A Polícia Militar realizou diversas buscas pelos bairros da região sul de São Sebastião, abordaram veículos suspeitos, mas ninguém foi preso. Viaturas do centro da cidade foram enviadas para a costa sul do município para auxiliar na grande quantidade de ocorrências registradas na região no sábado.

Camburi. Além do arrastão em Juqueí, um condomínio também foi assaltado em Camburi na mesma noite de anteontem. Três homens armados e encapuzados invadiram o condomínio. Segundo a polícia, eles levaram R$ 9 mil dos moradores e fugiram a pé. Ninguém foi preso. Pela manhã, por volta das 9h, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontrou o corpo de um homem com marcas de violência na Estrada do Piavú. O 2.º Distrito Policial de Boiçucanga investiga o caso.