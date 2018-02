Bando faz arrastão em cantina no Brás; veja o mapa com as últimas ocorrências em SP Oito criminosos armados fizeram um arrastão na noite deste sábado em uma cantina no Brás, região central de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na Cantina do Gigio, no número 254 da Rua do Gasômetro. Depois de levar pertences e dinheiro de clientes e do estabelecimento, os bandidos fugiram na direção do Centro. O caso foi registrado no 8º DP (Belém). Ninguém foi preso.