Bando explode único posto bancário da cidade de Alambari

SOROCABA - Criminosos explodiram os caixa automático do único posto bancário de Alambari, na região de Sorocaba, na madrugada deste domingo, 8. Antes do ataque, os bandidos fizeram vários disparos contra a base da Polícia Militar. Além das paredes do prédio, uma viatura foi atingida, mas ninguém ficou ferido. O posto bancário fica a 50 metros da base da PM.

A explosão danificou o prédio e assustou os moradores. Os bandidos fugiram em pelo menos dois carros. O caixa do posto já havia sido explodido em outubro de 2014 e em novembro do ano anterior. De acordo com a polícia, a gerência da unidade bancária informou que o equipamento estava sem dinheiro, pois não vinha sendo reabastecido nos fins de semana desde o último ataque, há quatro meses. Para usar serviços bancários, os moradores terão de viajar para cidades próximas.