Bando explode terceira agência bancária em três dias no interior de SP

SOROCABA - Criminosos explodiram três caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil, na madrugada desta quinta-feira, 22, em Três Fronteiras, interior de São Paulo. Foi o terceiro ataque consecutivo a bancos no interior com o uso de explosivos, esta semana.

Segundo a Polícia Militar, os assaltantes chegaram em dois carros, bloquearam a rua de acesso ao banco e detonaram os caixas.

Com a explosão, o teto caiu e todos os vidros da agência ficaram estilhaçados.

Segundo a PM, dois dos caixas arrombados continham dinheiro, enquanto o outro era usado para emissão de cheques e depósitos. O valor levado pelo bando não foi informado.

A polícia recolheu munição para fuzil não detonada no interior do banco. Ninguém tinha sido preso até o início da tarde.

Nesta quarta-feira, 21, uma quadrilha já havia usado explosivos no assalto a uma agência do banco Santander, em Sales, na mesma região. Na terça, 20, um grupo armado explodiu uma agência do Banco do Brasil em São Pedro, região central do Estado.