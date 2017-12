Bando explode duas agências bancárias e atira contra polícia em Jambeiro

SOROCABA - Um bando fortemente armado explodiu duas agências bancárias e atirou contra a base da Polícia Militar, na madrugada desta segunda-feira, 27, em Jambeiro, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.

O ataque aconteceu por volta das 3h30 e assustou os moradores da cidade, de 6,2 mil habitantes. Os criminosos explodiram primeiro os caixas eletrônicos da agência do Bradesco. Em seguida, se dirigiram ao Banco do Brasil e explodiram o cofre da agência. Os dois prédios ficaram destruídos pela força da explosão.

Durante a ação, os criminosos fizeram disparos com armas longas em direção à base da Polícia Militar. Os tiros impediram que os policiais saíssem do prédio.

Um PM relatou que os assaltantes tinham armas a laser e usavam a mira para intimidar os policiais que estavam na base. Os criminosos fugiram em direção a Caçapava. Viaturas dessa cidade foram acionadas, mas não conseguiram localizar os suspeitos. Até a manhã, ninguém tinha sido preso. O valor levado das agências não foi divulgado.

Jambeiro é a sétima cidade do Vale do Paraíba atacada este ano por quadrilhas que assaltam bancos com uso de explosivos.

Desde maio, os criminosos explodiram um posto bancário em Pindamonhangaba e agências em Igaratá, São Francisco Xavier (distrito de São José dos Campos), São Bento do Sapucaí, Santo Antonio do Pinhal e Piquete. Nas duas últimas, os criminosos explodiram duas agências em cada investida.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado informou que os ataques a caixas eletrônicos caíram 22,4% de janeiro a setembro, em comparação com o ano passado. Foram 69 ocorrências este ano, contra 89 em 2016.