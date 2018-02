Bando explode caixas na entrada do Frango Assado da Anhanguera Dez homens armados com fuzis e espingardas fecharam ontem de madrugada o restaurante Frango Assado, na Rodovia Anhanguera, em Louveira (SP). O bando explodiu e roubou três caixas eletrônicos. Os assaltantes chegaram em três carros por volta das 3h e dominaram funcionários e clientes. Dispararam tiros para o alto para assustar os reféns. Um motorista de caminhão foi dominado e seu veículo, atravessado no acesso ao posto para impedir a entrada de outros clientes.