Bando explode caixas em posto da Anhanguera

Os assaltantes chegaram em três carros por volta das 3h e dominaram funcionários e clientes. Eles dispararam tiros para o alto para assustar as vítimas. Um motorista de caminhão foi dominado e seu veículo, atravessado no acesso da pista ao posto para impedir a entrada de novos clientes durante a ação.

Enquanto as pessoas eram mantidas reféns no posto, parte dos assaltantes instalou dinamites nos quatro caixas eletrônicos que ficam na entrada do restaurante. Três explodiram e um não. Os criminosos fugiram levando uma quantia não divulgada de dinheiro. Ninguém ficou ferido.

Como na fuga os ladrões deixaram no restaurante a banana de dinamite que não explodiu, o lugar ficou fechado até a chegada de policiais do esquadrão antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate). Foram eles que retiraram o explosivo dali.

Reunião Na quinta-feira, o secretário de Segurança Pública, Fernando Grella Viera, teve uma reunião com o comando do Exército, em Campinas, para tratar da questão dos ataques a caixas eletrônicos. O controle de venda e transporte de explosivos no Brasil é feito pelo Exército.

"É o Exército que tem o controle sobre explosivos e eles têm um setor de inteligência. Vamos buscar informações para ajudar nas investigações. Na região de Campinas, esse trabalho está bem avançado", afirmou o secretário. / RICARDO BRANDT