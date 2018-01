Bando explode caixas eletrônicos, atira contra base da PM e fere 2

SÃO PAULO - Criminosos invadiram um posto de gasolina, explodiram dois caixas eletrônicos e dispararam contra uma base da Polícia Militar na região de Cidade Dutra, na zona sul da capital paulista, na madrugada desta quinta-feira, 13. Os bandidos também interceptaram um ônibus e atravessaram o veículo na pista para impedir a chegada de policiais. Ao menos duas pessoas ficaram feridas.

O ataque ocorreu por volta das 4h30 em um posto de gasolina da Avenida Senador Teotônio Vilela. A quadrilha usou explosivos para roubar o dinheiro de dois caixas eletrônicos - os equipamentos pertenciam à Caixa Econômica Federal. A quantia levada pelos criminosos não foi informada pela PM.

Uma base da PM, que fica nas proximidades do posto, também foi atacada. Segundo a corporação, os bandidos efetuaram disparos a esmo, atingindo uma das viaturas no local. Nenhum policial ficou ferido.

Um ônibus também foi usado pelos criminosos para facilitar o ataque. O veículo ficou atravessado na pista, bloqueando a chegada de carros. De acordo com a PM, dois passageiros se feriram: um foi baleado na região do abdome e o segundo foi atingido por estilhaços na região da cabeça. Os dois foram levados para o pronto-socorro do Hospital Grajaú.

Todos os criminosos conseguiram fugir e, até as 8h30 desta quinta-feira, ninguém havia sido preso. Os ataques foram registrados no 101º Distrito Policial (Jardim das Embuias).