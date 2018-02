Bando explode caixa eletrônico em Guarulhos

SÃO PAULO - Assaltantes explodiram um caixa eletrônico dentro de um mercado, por volta de 3h30 desta segunda-feira, 18, na Avenida dos Oleiros, no Jardim Fortaleza, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, um dos bandidos ainda foi perseguido por policiais até a Marginal do Tietê, mas conseguiu escapar. Ainda não há informações se o dinheiro foi levado. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial de Guarulhos.