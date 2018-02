Bando explode caixa eletrônico e foge sem o dinheiro em Tatuí

SOROCABA - Cinco homens armados renderam os vigilantes e explodiram o caixa bancário automático instalado num campo de provas da montadora Ford, na madrugada deste sábado, 18, em Tatuí, região de Sorocaba. Um dos cinco vigilantes dominados pelos criminosos foi agredido com a coronha de uma arma e ficou ferido. De acordo com a Polícia Militar, o bando não conseguiu levar o dinheiro do caixa.

Os bandidos estavam encapuzados e dominaram os vigilantes da portaria da unidade, na rodovia Antonio Romano Schincariol (SP-127). No interior da unidade renderam outros vigias e usaram e explodiram o caixa. A PM informou que os bandidos fugiram sem levar nenhum valor, mas não tinha a informação se o cofre do equipamento não abrira ou se não havia dinheiro no seu interior. A Polícia Civil realizaria uma perícia no equipamento. Ninguém foi preso.