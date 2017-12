Bando explode caixa, fere mulher e foge de barco em Ilhabela

SOROCABA - Um bando armado explodiu o caixa eletrônico de um posto bancário no bairro Vila Velha, em Ilhabela, litoral norte do Estado de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 3. Moradores acionaram a Polícia Militar, e uma viatura abordou os criminosos quando eles se retiravam do local. Houve troca de tiros e uma mulher que passava pela rua foi atingida de raspão por um projétil. A vítima foi levada para o pronto-socorro da cidade e não corre risco de morte.

Os criminosos fugiram em um carro e foram perseguidos pela viatura da PM. Na Praia do Oscar, eles abandonaram o veículo e fugiram em uma embarcação que já os esperava.

Até as 9 horas desta sexta-feira, os assaltantes não tinham sido localizados. O valor roubado não foi divulgado. Em março deste ano, um grupo armado também usou uma lancha para fugir, após explodir um caixa bancário em São Sebastião, cidade vizinha.