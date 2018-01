Bando explode agência na prefeitura de São Roque

SOROCABA – Um bando armado com fuzis explodiu dois caixas automáticos de uma agência bancária instalada no prédio da prefeitura de São Roque, interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (28). Os equipamentos e o prédio ficaram destruídos, mas, conforme a Polícia Militar, os bandidos não conseguiram levar o dinheiro dos caixas.

De acordo com testemunhas, o bando com cerca de dez integrantes chegou em dois carros e arrombou um portão do prédio municipal para ter acesso à agência, do banco Santander. Enquanto alguns homens vigiavam do lado de fora parte do grupo instalou explosivos e detonou os caixas. A força da explosão destruiu a agência e danificou instalações da prefeitura.

Um alarme disparou e o bando fugiu. Até o início da manhã, ninguém tinha sido preso. Imagens das câmeras de monitoramento serão usadas para tentar identificar os criminosos. No último dia 6, bandidos explodiram caixas de um posto bancário no prédio da prefeitura de Mairinque, cidade da região, fugindo com o dinheiro.