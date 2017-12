Bando explode agência e troca tiros com polícia em Nuporanga

SOROCABA - Uma quadrilha explodiu o cofre e caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil, na madrugada desta quinta-feira, 29, em Nuporanga, no interior de São Paulo. Durante a ação, os criminosos deram tiros de fuzil contra um transformador de energia, deixando parte da cidade, de 8,5 mil habitantes, às escuras.

De acordo com a Polícia Militar, policiais se dirigiram ao local em viaturas, mas foram recebidos a tiros. O intenso tiroteio assustou os moradores, mas ninguém ficou ferido.

Segundo testemunhas, ao menos seis homens participaram do assalto ao banco, na região central da cidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enquanto os cofres eram explodidos, parte da quadrilha ficou à frente do prédio, disparando para evitar a aproximação da polícia. Os criminosos fugiram em três veículos e até o fim da manhã não tinham sido presos.

Além dos transformador, câmeras de monitoramento foram atingidas por disparos. Segundo a PM, foram ouvidas três explosões no interior da agência. O prédio ficou parcialmente destruído e permanece interditado, sem previsão de reabertura.

A concessionária de energia, CPFL Piratininga, informou que o transformador avariado está sendo substituído para normalizar o fornecimento.