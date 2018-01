Criminosos explodem caixas eletrônicos em Cabreúva, no interior

SOROCABA - Um bando armado explodiu dois caixas eletrônicos de uma agência bancária em Cabreúva, região de Sorocaba, no interior de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 11. Os equipamentos e a unidade do Bradesco ficaram destruídos, mas os criminosos não conseguiram levar o dinheiro. Um alarme disparou e chamou a atenção de uma viatura da Guarda Civil Municipal que estava nas proximidades.

Houve troca de tiros e, durante a perseguição, os bandidos capotaram o carro em que estavam. Mesmo assim, eles conseguiram fugir. Até o início da tarde desta quinta-feira, ninguém tinha sido preso.

Foi o quarto ataque na região em menos de uma semana. Na quarta-feira, 10, bandidos invadiram o câmpus da Universidade Paulista (Unip) em Sorocaba e explodiram dois caixas. No domingo, 7, os criminosos já haviam atacado equipamentos instalados em um supermercado também em Sorocaba. No mesmo dia, houve outro ataque no bairro Rio das Pedras, em Itupeva.