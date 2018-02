Bando executa político com 5 tiros no Guarujá O ex-secretário de Governo do Guarujá Ricardo Augusto Joaquim de Oliveira, de 47 anos, foi assassinado anteontem à noite no Jardim Conceiçãozinha, distrito de Vicente de Carvalho. Ele levou cinco tiros quando participava de uma reunião política na sede improvisada do Partido da Pátria Livre (PPL). A Polícia Civil da cidade já informou que Oliveira foi executado.