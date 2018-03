Bando especializado em sequestros é preso A Polícia Civil do Rio prendeu ontem supostos integrantes de uma quadrilha especializada em sequestros relâmpagos. Segundo informações da polícia, os bandidos atuavam principalmente na zona oeste, nos bairros de Barra da Tijuca e Jacarepaguá, e também na Ilha do Fundão, zona norte. A quadrilha era composta por três mulheres e um homem. Com os acusados, a polícia apreendeu aparelhos de ar condicionado comprados com os cartões de crédito das vítimas, além de quatro veículos roubados.