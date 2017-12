Bando é detido após assaltar chácara em Itapecerica

Sete criminosos foram detidos, entre as 23 horas de segunda-feira, 19, e a 0h30 desta terça-feira, 20, por policiais militares, após seis deles assaltarem uma propriedade rural, localizada na Estrada Maria Simão, no bairro de Chácara das Palmeiras, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Armados com um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 36, seis assaltantes invadiram a chácara. O sétimo envolvido no assalto é o sobrinho do caseiro do imóvel. O rapaz, passando-se por vítima, enganou inclusive o próprio tio, que também estava na chácara e foi rendido pelos criminosos. Em meio ao assalto, o caseiro conseguiu escapar. Em uma moto e um Passat, a quadrilha então resolveu fugir levando apenas o que já havia separado: duas TVs de 29 polegadas, um retroprojetor, uma sanduicheira, um aquecedor, um forno micro-ondas e supostas bijuterias. Policiais militares foram acionados. Próximo da chácara detiveram um dos assaltantes, que estava no Passat. O segundo, a 500 metros do imóvel, ocupava a moto. Tiros teriam sido disparados contra os policiais, mas ninguém ficou ferido. Outros dois assaltantes foram detidos no matagal, onde se escondiam. Os demais foram vistos por um morador da região entrando numa casa abandonada. Parte dos objetos roubados estava com os três primeiros detidos; outra parte no interior da residência em posse do restante do bando. O sobrinho do caseiro, ao ser abordado pelos policiais na chácara, não teria convencido os PMs de que também havia sido uma das vítimas do assalto, e acabou confessando a participação no esquema. Segundo os policiais militares, os seis assaltantes que invadiram a chácara, entre eles um suposto adolescente, são suspeitos de participação em outros roubos e furtos ocorridos na região nos últimos meses. Ainda, segundo a polícia, em muitos dos casos, as vítimas acabam não registrando boletim de ocorrência.