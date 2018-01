Bando de 15 homens invade agência bancária na zona sul de SP

Uma quadrilha formada por pelo menos 15 homens invadiu, por volta das 4h30 desta terça-feira, 10, uma agência do Banco do Brasil localizada na altura do nº 1.772 da Avenida Santa Catarina, na Vila Mascote, região do Jabaquara, na zona sul da capital paulista. Uma das portas de vidro do interior da agência foi estilhaçada por tiros disparados pelos criminosos, que dominaram o vigilante e o agrediram após desconfiarem de que ele havia acionado a polícia. A arma do vigilante foi levada pelo bando que, após arrombar um do caixas, fugiu em alguns veículos, entre eles um Fiat Fiorino branco. O valor levado do caixa ainda será apurado pelo gerente, que foi acionado minutos depois da chegada da PM. Nenhum bandido foi detido até o momento. O caso será registrado no 35º Distrito Policial, do Jabaquara.