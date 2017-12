Bando bloqueia estrada e rouba carga de R$ 800 mil em Campinas

SOROCABA - Uma carga de celulares e eletrônicos avaliada em R$ 800 mil foi roubada na noite de quinta-feira, 14, na alça de acesso à Rodovia Anhanguera, em Campinas, interior de São Paulo. O caminhão, que saiu do Aeroporto de Viracopos, foi cercado por pelo menos dez homens armados com fuzis que usaram o veículo para interditar a pista. Um policial civil foi feito refém pelos criminosos durante o assalto.

Foi o segundo roubo semelhante em dois dias - na quarta-feira, 13, bandidos levaram carga de R$ 400 mil.

De acordo com a Polícia Civil, a carga seria entregue à empresa Samsung, na Rodovia D. Pedro I, mas o motorista foi rendido na alça de acesso ao anel viário de Campinas. A pista foi bloqueada com o próprio caminhão enquanto a carga era retirada do baú e colocada em vans e carros.

O policial que passava pelo local foi rendido e levado como refém pelos criminosos. Ele foi solto na Rodovia Santos Dumont, em Indaiatuba. Um dos carros usados pelo bando foi abandonado na cidade do interior. Ninguém foi preso.

Somente neste ano foram registrados 44 roubos a cargas na região de Campinas, segundo estatística da Secretaria de Segurança Pública (SSP). As ações tornaram a região conhecida como "Triângulo das Bermudas".

Entre os casos recentes, está o roubo ao centro de distribuição do Magazine Luiza, em Vinhedo, em que os bandidos levaram dez caminhões carregados com produtos.