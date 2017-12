Bando assalto supermercado na zona norte de SP

Três homens fizeram um arrastão no Carrefour Limão, localizado na Avenida Otaviano Alves de Lima, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo, na madrugada deste domingo, 14. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), eles roubaram dinheiro de caixas eletrônicos, celulares e mercadorias do estabelecimento.

De acordo com o relato de um vigilante à Polícia, o trio, armado de pistolas semiautomáticas, invadiu o local por volta da 1 hora, depois de rendê-lo. Nove funcionários da área de segurança foram mantidos trancados em uma sala por cerca de quatro horas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caixas eletrônicos dos bancos Real, Santander, Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil instalados no hipermercado foram danificados. Os criminosos roubaram dinheiro de todos, exceto do banco Real.

Os funcionários que permaneceram trancados contaram à Polícia que conseguiram ouvir, por rádio, a conversa dos criminosos, dizendo que furgões foram levados ao local para carregar as mercadorias roubadas. Eles conseguiram sair da sala ao perceberem que os assaltantes haviam deixado o local. Quando escaparam, viram fumaça saindo da área dos caixas eletrônicos, provavelmente causada pelo uso de maçaricos para arrombar os equipamentos.

Foram encontradas notas de dinheiro presas às gavetas dos caixas. A quantia foi devolvida aos bancos responsáveis. Os criminosos abandonaram no estacionamento um Volkswagen Gol cinza carregado de mercadorias, que foram devolvidas ao hipermercado. O carro foi apreendido e as vítimas orientadas a comparecerem à delegacia para prestar depoimento. O caso foi registrado no 40º Distrito Policial (Vila Santa Maria).