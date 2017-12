Bando assalta prédio ocupado pelo HSBC na zona sul de SP

Atualizado às 17h29.

SÃO PAULO - Um grupo com cerca de 15 pessoas invadiu e assaltou um prédio comercial na madrugada deste domingo, 12, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, na Vila Cordeiro, na zona sul da capital paulista. O alvo, segundo a Polícia Civil, foram áreas administrativas do banco inglês HSBC, que tem escritórios e uma agência no edifício. Vigias e um bombeiro foram feitos reféns, enquanto um cofre e um caixa eletrônico foram arrombados pela quadrilha.

De acordo com a polícia, ao menos um dos assaltantes carregava uma arma de grande porte. Relatos indicam que alguns dos ladrões usavam capuzes para esconder o rosto. A ação teve início às 2h e teria durado até por volta das 5h40. A polícia não soube informar exatamente quantos e quais andares do prédio são ocupados pelo HSBC. Tampouco divulgou qual foi o prejuízo da instituição com o roubo -- representantes ainda eram ouvidos durante a tarde.

Os bandidos abandonaram no local um carro Ford Fox na cor preta. Além disso, algumas ferramentos utilizadas pelo grupo foram deixadas para trás. A perícia já havia sido acionada para tentar identificá-las.

O prédio assaltado se chama Morumbi Plaza e fica na altura do número 150 da Chucri Zaidan, em uma região com muitos edifícios comerciais de alto padrão. A sede paulista da Rede Globo fica a poucas quadras dali.

O boletim de ocorrência foi registrado no 27.º Distrito Policial (Campo Belo), mas as investigações devem ser tocadas pela Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Além disso, o B.O. será encaminhado ao 96.° DP (Monções), também na zona sul, responsável pela área onde fica o edifício roubado.

Em nota, o HSBC informou que "confirma o assalto ao seu centro administrativo e que está colaborando com as autoridades". A entidade, contudo, divulgou que ainda não calculou o prejuízo decorrente do assalto.