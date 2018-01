Bando assalta pousada no litoral norte de São Paulo

Quatro criminosos assaltaram no domingo, 28, uma pousada em Camburi, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Armado, o bando invadiu o estabelecimento no início da madrugada. Vinte e oito pessoas estavam no local para passar o fim do ano. De acordo com a SSP, os suspeitos teriam entre 18 e 20 anos. Até esta terça-feira, 30, os quatro permaneciam foragidos. Os ladrões recolheram 11 telefones celulares, cinco máquinas fotográficas digitais, um cordão de ouro, cinco alianças, dois aparelhos iPod, dois de MP3, cinco pares de tênis, dois malas, um cartão de crédito, um caixa de ferramenta, duas folhas de cheque que somam R$ 1 mil, R$ 2 mil em dinheiro, um aparelho de DVD, cinco relógios de pulso e oito chaves. O bando fugiu na Ranger prata de um médico de 58 anos. Morador de Piracicaba, no interior paulista, ele era um dos hóspedes da pousada.