Bando assalta joalheria e faz vigilante refém Quatro ladrões roubaram a joalheria Casa das Alianças, no Shopping Interlagos, zona sul de São Paulo, no fim da tarde de anteontem. Segundo testemunhas, três criminosos armados anunciaram o assalto e dominaram funcionários, clientes e um segurança do shopping. Eles levaram cerca de 250 peças de vitrines e balcões, além de um celular e R$ 123 do caixa. Segundo testemunhas, os bandidos fugiram em direção a uma favela conhecida como Morro da Macumba. O caso foi registrado no 99.º DP (Campo Grande).