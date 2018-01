Bando assalta joalheria de hipermercado na zona sul

Policiais militares da 2.ª Companhia do 46.º Batalhão foram acionados por seguranças do hipermercado, e pelo responsável pela loja, mas não chegaram a tempo de deter os suspeitos. Carregando joias em geral e relógios - a maioria retirada da vitrine - a quadrilha, segundo testemunhas, fugiu em motos do Carrefour, que fica na altura do km 11,5 da Via Anchieta. Ninguém ficou ferido.

O dono da joalheria ainda iria fazer o inventário de tudo o que foi roubado para registrar boletim de ocorrência no 26.º Distrito Policial (Sacomã).

Cidade Jardim. No dia 16 de maio, a unidade da joalheria Tiffany no Shopping Cidade Jardim, zona sul de São Paulo, foi assaltada por oito homens fortemente armados. O prejuízo causado à joalheria foi de R$ 1,5 milhão e a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do centro de compras. Os ladrões pegaram as joias que estavam nas vitrines e nos mostruários, e ignoraram os itens mais caros, nas gavetas.

Até agora, quatro suspeitos foram presos - Jefferson Luís Tomé, Elvis José da Silva, Hugo Leonardo de Moura e Felipe Garrido do Amaral. No entanto, nenhuma joia roubada pela quadrilha foi recuperada.