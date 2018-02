Bando assalta casa de desembargador e foge Quatro assaltantes renderam um desembargador de 60 anos que chegava em casa de carro, na Rua Grajaú, em Perdizes, zona oeste da capital, às 21h de anteontem. Os criminosos entraram no imóvel onde estava a mulher do magistrado, que também ficou sob a mira de revólveres. Após roubar R$ 1 mil e US$ 1 mil, computador, televisão e roupas, além de outros objetos, o bando fugiu. Ninguém ficou ferido. Vizinhos disseram que suspeitos rondaram a área em uma Tucson, mas ninguém anotou as placas do veículo.