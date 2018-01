Bando assalta banco na zona sul de São Paulo

Três homens invadiram uma agência bancária no fim da manhã desta segunda-feira, 14, na altura do número 1.400 da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, na zona sul de São Paulo.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o bando entrou na agência do Citibank por volta do meio-dia. Eles conseguiram fugir. A PM não soube informar a quantia levada pelos suspeitos. Ninguém ficou ferido. O caso será registrado no 15.º Distrito Policial.