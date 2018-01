Bando assalta banco na zona norte de São Paulo

Pelo menos oito homem assaltaram, no início da tarde desta sexta-feira, 29, uma agência do Banco Real, na Avenida Santa Inês, na região do Mandaqui, zona norte de São Paulo. Quando a polícia chegou ao local, parte do bando já havia fugido.

Foram detidos apenas dois criminosos. Segundo a Polícia Militar (PM), não houve troca de tiros e ninguém se feriu na ação. O caso deverá ser registrado na 38ª delegacia, da Vila Amália.