Bando assalta 35 turistas brasileiros na Ilha Margarita

"Foi muito triste", disse Assis, descrevendo que os assaltantes entraram em cada um dos quartos e foram roubando dinheiro, objetos de valor e compras dos turistas.

"O real está muito forte em relação ao bolívar (a moeda venezuelana), com um câmbio de 4 por 1 e até por isso todos os brasileiros compram de tudo: máquinas fotográficas, laptops e coisas em geral", contou.

Sem dinheiro. Em companhia da mulher, Assis conta que ficou sem dinheiro nem para comer. Eles viajavam de carro com outras três famílias, que estão hospedadas em outro hotel. "Nossa sorte é que temos esses amigos que estavam em outro lugar, mas os outros turistas estão tendo de ser ajudados pela dona da pousada e pelo consulado."

Sem carro. A dona da pousada, Yasmin Hernandez, segundo Wellington, está dando comida e hospedagem grátis para as vítimas dos bandidos, que também levaram o carro dele e de outro turista chamado Felipe.

O comissário venezuelano Luis Monroy, diretor do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas de Nueva Esparta, disse que está investigando o crime ocorrido na pousada em El Barrero de Paraguachí, localizado no município Antolín del Campo.

Os dois carros roubados já foram encontrados abandonados, mas sem as chaves. Segundo Assis, só uma chave nova custaria R$ 1.500, o que complica a situação, pois no momento ele não tem acesso a dinheiro. "Esse é o nosso maior problema, mas estamos esperando ajuda do consulado e de familiares", disse.