Bando arromba ótica com carro dando marcha à ré em Perdizes

Uma quadrilha de quatro homens invadiu uma ótica, na manhã deste sábado, 21, em Perdizes, zona oeste de São Paulo, causando prejuízo de mais de R$ 40 mil ao proprietário. O bando usou um veículo Gol, dando marcha à ré para arrombar a porta da ótica, na Rua Paraguaçu.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os bandidos levaram mais 180 peças de marcas famosas, como Cartier, Prada e Ray Ban. Ninguém foi preso.

O dono do estabelecimento, de 65 anos, foi informado pelo porteiro do prédio sobre o assalto. O caso foi registrado no 23º Distrito Policial, de Perdizes.